«Судак для меня близкий и родной»: казанский биолог спасает птиц на побережье Крыма

Член Совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы, казанский биолог Антон Бортяков отправился в январе в Крым, чтобы внести посильную лепту в спасение морских обитателей и птиц, пострадавших после разлива мазута из-за крушения танкеров в Черном море. О проделанной работе доброволец рассказал «Татар-информу».

«Когда 15 декабря поступило сообщение о разливе мазута, стало понятно, что такие объемы нанесут огромный ущерб экосистеме Черного моря. Сразу начал искать возможность поехать. Провел все намеченные мероприятия — экскурсии, лекции — и уже после Нового года бросил клич, чтобы ребята помогли деньгами на проезд и оборудование. Собрал необходимую сумму и выехал 15 января», — отметил он.

Антон отправился на Черное море поездом. 17 января утром он вышел на работу на пляж в Судаке.

«Город Судак для меня близкий и родной, мы сюда приезжаем частенько отдыхать с семьей. Побережье мне знакомо, что тоже важно», — пояснил Антон.

В Крыму на протяжении первой недели Антон занимался ловлей и отмывкой птиц. Во вторую неделю он отправился в специализированный центр, где проводится реабилитация пернатых.

Подробнее о работе татарстанцев на пляжах Краснодарского края и Крыма, а также в центре по спасению птиц читайте в материале «Татар-информа» «Весь мазут собрать до лета нереально»: как татарстанцы спасают птиц и пляжи Черного моря.

Фото и видео предоставлены Антоном Бортяковым.