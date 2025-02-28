Суд заключил под стражу главу исполкома Альметьевска

Сегодня Набережночелнинский горсуд избрал меру пресечения руководителю исполкома Альметьевска Айнуру Исхакову. Его подозревают в крупном мошенничестве при рекультивации карьеров.

Накануне «Татар-информу» стало известно о задержании Айнура Исхакова. По данным агентства, следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Исхаков подписал контракт с одним из местных предпринимателей о рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Однако работы так и не были выполнены.

По информации следователей, после подделки документов о рекультивации карьеров, были похищены бюджетные средства в размере 2,6 млн рублей.

Фото: Елена Фенина \ «Татар-информ»

Сегодня на заседании присутствовали два адвоката Исхакова. Они настаивали на том, что выводы следствия основаны на предположениях и догадках. По мнению защиты, бизнесмен, заключивший контракт с муниципалитетом, дал показания против Исхакова, чтобы избежать собственного преследования и наказания.

Глава исполкома не признал свою вину и просил суд оставить его под домашним арестом.

В свою очередь следствие настаивало на заключении под стражу до 26 апреля 2025 года. Следователь заявила, что у них есть информация об иных эпизодах коррупционной направленности в отношении Исхакова.

В итоге Айнура Исхакова отправили в СИЗО до 26 апреля.