Главу исполкома Альметьевска задержали по делу о крупном мошенничестве

vk.com/pressalmet

Как стало известно «Татар-информу», в Набережных Челнах силовики задержали главу исполкома Альметьевска Айнура Исхакова. Его подозревают в крупном мошенничестве при рекультивации карьеров. Ущерб, причиненный муниципалитету, оценивается в 2,6 млн рублей.

По данным агентства, следствие предполагает, что в 2017 году, занимая должность директора Департамента экологии и природопользования Альметьевского района, Исхаков подписал договор с одним из местных предпринимателей о рекультивации карьеров вблизи деревень Юкале, Новое Суркино, Холодная Поляна, Кузайкино и Новотроицкое. Тем не менее, работы так и не были выполнены.

В итоге в отношении Исхакова и бизнесмена возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ведется расследование.

Айнур Исхаков родился в 1982 году в селе Калейкино Альметьевского района РТ. В 2010 году окончил Институт экономики, управления и права по направлению «Финансы и кредит».

С июня 2021 года Айнур Исхаков возглавляет исполнительный комитет Альметьевска.