«Суд хочет разобраться»: участников трех ОПГ за убийства вернули на скамью подсудимых

В Приволжский суд возвращается дело участников трех ОПГ, которых обвиняют в убийствах

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Суд хочет разобраться»

Сегодня в Приволжском суде Казани прошло досудебное заседание по делу участников трех разных ОПГ. На скамье подсудимых пять человек: руководитель ОПГ «Грязь» Рифкат Вахитов, лидер ОПГ «Курицынские» Виктор Курицын и трое участников ОПГ «Зининские»: Олег Зубарев, Сергей Берендеев, Вячеслав Степанов. Их обвиняют в трех убийствах. А на Берендееве и Зубареве, кроме этого, еще и незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Это дело для них не новое, но рассматриваться оно будет заново, с новым судьей.

Порядка трех месяцев назад все тот же Приволжский суд прекратил дело из-за истечения сроков давности. Убийства, которые приписывает им обвинение, произошли в период с 2001 по 2004 год – это значит, что 15-летний срок давности по этим статьям истек. Однако постановление Приволжского суда отменил Верховный суд Республики Татарстан. Дело вернули в Приволжский суд и будут рассматривать заново.

Рифкат Вахитов и Виктор Курицын – лидеры разных ОПГ. Исходя из версии следствия, они периодически помогали друг другу в организации убийств неугодных им личностей. Зубарев, Берендеев и Степанов, по версии следствия, исполнители подобных заказов.

«Суд хочет принять решение только когда окончательно разберется в деле», – поделился защитник Вячеслава Степанова, Вадим Максимов.

Все подсудимые, кроме Степанова, находятся под стражей. В 2012 году Виктор Курицын был приговорен к пожизненному заключению. Никто, кроме него, к слову, вину в преступлениях не признает.

Берендеев и Зубарев все еще под стражей из-за статей о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ, срок давности по которым еще не вышел. Однако защита на прошлых заседаниях уже просила прекратить преследование подсудимых по этим статьям ввиду того, что уголовная ответственность за эти действия появилась лишь сустя 10 лет после совершенных ими деяний.

«Суд хочет принять решение только когда окончательно разберется в деле» Фото: © «Татар-информ»

«Убийства, за которые судят ОПГшников»

По версии следствия, первое убийство произошло во время борьбы за власть в ОПГ «Зининские». Один из активных участников прибег к помощи «Курицынских», а именно Сергея Берендеева, в организации убийства конкурента. В июне 2001 года заказанного конкурента расстреляли на проспекте Победы в Казани.

У убитого – предположительного лидера группировки ОПГ «Зининские» Андрея Николаева – осталось двое детей. На момент смерти ему было 33 года. Его сестра ранее приходила на некоторые заседания, чтобы узнать, за что убили ее брата.

Позже лидер ОПГ «Курицынские» Виктор Курицын побоялся, что один из участников группировки даст против него показания, и решил лишить его возможности давать вообще какие-либо показания.

По версии следствия, он обратился к лидеру ОПГ «Зининские» с предложением организовать убийство. В 2003 году «Зининские», предположительно Зубарев и Берендеев, обманным путем вывезли Гиматова в лес, где зарезали его. Ему отрезали кисти рук и голову, тело подожгли и бросили там же, в лесу.

По версии следствия, третьей жертвой стал лидер ОПГ «Грязь» Репин. В 2004 году он якобы хотел исключить из группировки Рифката Вахитова. Тогда Вахитов попросил «Зининских» помочь организовать убийство. Лидер «Зининских» Альберт Фаттирахманов, он же Француз, заручившись поддержкой ОПГ «Курицынские» в лице Вячеслава Степанова, решил устранить Репина в Москве.

Степанову арендовали квартиру, передали оружие и информацию о жертве. Уже в Москве Степанов узнал от Француза, что Репин будет на Воробьевской набережной в 11 вечера. В 11 вечера, по версии следствия, Степанов расстрелял Репина из двух пистолетов, после чего скрылся.