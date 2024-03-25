«Зининские», «Курицынские» и «Грязь»: За что в Казани судят участников трех ОПГ

Сегодня в Приволжском суде Казани в закрытом режиме началось предварительное слушание по делу о жестоких убийствах, совершенных пятью участниками различных ОПГ: приговоренным к пожизненному лидером ОПГ «Курицынские» Виктора Курицына, руководитем ОПГ «Грязь» Рифката Вахитова и тремя участниками «Зининских» — Сергея Берендеева, Вячеслава Степанова и Олега Зубарева.

Всех пятерых обвиняют в трех эпизодах убийств, а Зубарева и Берендеева, помимо этого, в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Обвинительное заключение по этому делу утвердил первый заместитель прокурора Республики Татарстан Алексей Заика. В нем сообщалось, что только один подсудимый признал вину в полном объеме. Как выяснил «Татар-информ», это был Виктор Курицын.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, ОПГ «Зининские» была сформирована в середине 80-х годов прошлого столетия. На фоне борьбы за лидерство один из активных участников группировки при помощи «Курицынских» организовал убийство одного из своих руководителей. В июне 2001 года мужчину расстреляли возле дома на проспекте Победы в Казани.

На заседание сегодня пришла родственница убитого мужчины.

«В 2001 году убили моего брата Андрея Николаева, ему было 33 года. У него осталось двое маленьких детей. Сейчас они выросли, отца так и не знают. За что убили? Вот я и хотела уточнить у них», – сказала она.

Следствие считает, что в период с 2002 года по 2003 год лидер ОПГ «Курицинские» Виктор Курицын, опасаясь, что один из участников его банды может дать против него изобличающие показания, обратился к лидеру ОПГ «Зининские» с предложением организовать убийство.

Так, в середине апреля 2003 года участники ОПГ «Зининские» обманным путем выманили жертву из его дома в Зеленодольске, вывезли его на автомобиле в окрестности деревни Кирпичный Спасского района и зарезали. После этого тело расчленили и сожгли.

А в 2004 году на фоне раздела сфер криминального влияния один из лидеров группировки «Грязь» обратился к лидеру тех же «Зининских» за помощью в устранении одного из соучастников группировки.

Тогда один из «Зининских» подкараулил жертву на Воробьевской набережной в Москве и несколько раз выстрелил в него из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Эпизоды о хранении оружия и взрывчатки самые свежие в этом деле. Схрон оружия, приписываемый Зубареву и Берендееву, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в апреле прошлого года в одном из разрушенных зданий в Зеленодольске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казань этапировали лидера банды «Курицинские» Виктора Курицина. Он отбывал пожизненный срок в колонии «Полярная сова». Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Советского районного суда Казани.

Тогда в Советском суде Курицина вновь арестовали по уголовному делу об убийстве, которое произошло в 2001 году.