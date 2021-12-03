Суд выпустил из СИЗО гендиректора казанского «Электроприбора» по делу о хищении 446 млн

Сегодня Вахитовский суд Казани отпустил под домашний арест гендиректора казанского завода «Электроприбор» Павла Шацких. Мужчина находился в СИЗО с июня этого года, следствие просило суд продлить арест еще на три месяца, однако ходатайство было отклонено. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Павел Шацких похитил более 446 млн рублей бюджетных средств, выделенных на создание навесных приборов для беспилотников «Орлан-10». Компания «Электроприбор» закупала комплектующие для госзаказа по завышенной цене, а разницу между реальной стоимостью и той, по которой якобы были закуплены детали, Шацких присвоил.

Сам гендиректор компании вину не признает. По решению Вахитовского суда Казани он находится в СИЗО уже с июня 2021 года. Однако недавно кассационный суд в Самаре признал это постановление незаконным. Верховный суд Татарстана отменил решение о продлении Шацких меры пресечения. Сегодня следствие вновь просило суд продлить арест Шацких, однако суд ходатайство отклонил.

«Судом учтено, что имеются основания полагать, что ему инкриминировано деяние, совершенное в сфере предпринимательской деятельности, кроме того, он не судим, является гражданином РФ, трудоустроен, зарегистрирован на территории Казани», – прокомментировали в пресс-службе суда.

Гендиректора «Электроприбора» выпустили из СИЗО под домашний арест, где он пробудет до 3 февраля 2022 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд отправил в СИЗО гендиректора казанского «Электроприбора» по обвинению в мошенничестве.