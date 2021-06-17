Суд отправил в СИЗО гендиректора казанского «Электроприбора» по обвинению в мошенничестве

Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-депутата Казгордумы и гендиректора ОАО «Электроприбор» Павла Шацких. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.



Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 8 июня, а уже 12 числа Шацких доставили в Вахитовский районный суд для избрания меры пресечения.

«Шацких пробудет в СИЗО до 8 августа. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере», – сообщили в пресс-службе суда.

Защита не согласилась с решением суда и уже обжаловала арест Шацких.

Подробности фабулы дела пока не раскрываются.

