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Ру Тат
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17 июня 2021  11:52
Алина Файзрахманова

Суд отправил в СИЗО гендиректора казанского «Электроприбора» по обвинению в мошенничестве

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Вахитовский районный суд Казани арестовал экс-депутата Казгордумы и гендиректора ОАО «Электроприбор» Павла Шацких. Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено 8 июня, а уже 12 числа Шацких доставили в Вахитовский районный суд для избрания меры пресечения.

«Шацких пробудет в СИЗО до 8 августа. Ему вменяют статью о мошенничестве в особо крупном размере», – сообщили в пресс-службе суда.

Защита не согласилась с решением суда и уже обжаловала арест Шацких.

Подробности фабулы дела пока не раскрываются.
 

#мошенничество #арест #сизо #Вахитовский районный суд Казани #«Электроприбор»
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