Суд вынес приговор жителю Татарстана, в чей колодец упала маленькая внучка и погибла

Нурлатская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, 2 июля 2023 года двухлетняя внучка, гостившая у бабушки в Нурлатском районе, не вернулась с прогулки. После долгих поисков родственники обратились в полицию.

Как выяснилось, дедушка девочки недалеко от своего земельного участка соорудил колодец. Позднее тело ребенка обнаружили внутри вышеуказанного колодца.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.