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Суд вынес приговор жителю Татарстана, в чей колодец упала маленькая внучка и погибла
Нурлатская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Напомним, 2 июля 2023 года двухлетняя внучка, гостившая у бабушки в Нурлатском районе, не вернулась с прогулки. После долгих поисков родственники обратились в полицию.
Как выяснилось, дедушка девочки недалеко от своего земельного участка соорудил колодец. Позднее тело ребенка обнаружили внутри вышеуказанного колодца.
Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
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