Суд вынес приговор водителю, утопившему пассажира вместе с авто зимой у «Ак Барс Арены»

Вынесен приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в Казани 12 декабря 2025 года, возле «Ак Барс Арены». Об этом сообщает Прокуратура Татарстана. Виновным признан 20-летний мужчина.

Согласно материалам уголовного дела, водитель автомобиля Hyundai Solaris, будучи пьяным и превысив скорость, наехал на бордюр на парковке около стадиона. После этого легковушка улетела в Казанку и утонула вместе с 19-летним пассажиром.

Впоследствии водолазы нашли утонувший автомобиль, из иномарки достали тело пассажира.

Ново-Савиновский райсуд назначил виновнику ДТП 5 лет колонии-поселения.