Происшествия 12 декабря 2025 10:47

В МЧС рассказали подробности гибели пассажира иномарки, съехавшей в Казанку

В МЧС рассказали подробности гибели пассажира иномарки, съехавшей в Казанку
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня ночью в Казани водолазы-спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы при МЧС РТ приехали к «Ак Барс Арене», где в Казанке утонул пассажир Hyundai Solaris.

Как рассказали «Татар-инфому» в ГУ МЧС России по РТ, водолазы нашли утонувший автомобиль. В 10 метрах от берега с глубины 4 метров из иномарки достали тело 29-летнего мужчины и подняли на поверхность.

Тело передали полицейским.

Напомним, что сегодня ночью 21-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и вылетел в реку Казанку. В результате ДТП погиб 29-летний пассажир иномарки, который ехал на переднем сидении, утонул и скончался.

