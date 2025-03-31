Суд вынес приговор уроженцу Молдовы, который легализовал в Казани 2,7 тыс. мигрантов

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ново-Савиновский суд Казани вынес приговор уроженцу Молдавии 57-летнему Анатолию Буги. Мужчину признали виновным в организации незаконной миграции 2,7 тыс. мигрантов группой лиц и фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии общего режима и штраф 200 тыс. рублей. Взять под стражу в зале суда», – сказал судья.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Буги вместе с неустановленным лицом подыскивал иностранных граждан для незаконной постановки на миграционный учет за сумму в размере от 3 до 5 тыс. рублей. С иностранцами заключали фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья и помогали продлевать время пребывания на территории России.

При этом следствие уверено, что работу, указанную в договорах, мигранты не осуществляли и по адресам регистрации не проживали. Таким образом, Буги и неустановленное лицо поставили на учет более 2,7 тыс. мигрантов родом из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

Ранее Анатолий Буги рассказывал «Татар-информу», что основной его вид деятельности — продажа саженцев. А это сезонная работа, поэтому денег мужчине временами не хватало. По этой причине он и занялся организацией незаконной миграции.