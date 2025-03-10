«Денег с саженцев не хватало»: садовода из Казани судят за легализацию 2,7 тыс. мигрантов

В Ново-Савиновском суде стартовал процесс над садоводом, который весной и летом занимался продажей саженцев, а в период «внесезона» организовывал незаконную миграцию в Казани. С неустановленным подельником он смог оформить в столице Татарстана более 2,5 тысячи человек. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать уголовное дело уроженца Молдавии, обвиняемого в организации незаконной миграции

Фото: © «Татар-информ»

«Продаю саженцы. Когда не хватает денег, фиктивно оформляю мигрантов»

Ново-Савиновский суд Казани начал рассматривать уголовное дело уроженца Молдавии, 57-летнего Анатолия Буги. Мужчину обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц и фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ.

Анатолий Буги сейчас проживает в Казани, у него есть взрослые дети. Также он ухаживает за престарелой матерью. Официально не работает, сообщил суду, что выращивает и продает саженцы, даже оформил для этого статус ИП.

После выяснения личности помощник прокурора Ново-Савиновского района Булат Султанов огласил обвинение.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Буги вместе с неустановленным лицом подыскивал иностранных граждан для незаконной постановки на миграционный учет за сумму в размере от 3 до 5 тысяч рублей. С иностранцами заключали фиктивные договоры на осуществление трудовой деятельности, а также аренду жилья и помогали продлевать время пребывания на территории России.

При этом следствие уверено, что работу, указанную в договорах, мигранты не осуществляли и по адресам регистрации не проживали. Таким образом, Буги и неустановленное лицо поставили на учет более 2 700 мигрантов родом из Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана.

Подсудимый рассказал «Татар-информу», что продажа саженцев – это сезонная работа, и поэтому денег мужчине временами не хватало. По этой причине он и занялся организацией незаконной миграции.

После оглашения обвинения Анатолий Буги сообщил, что полностью признает вину, за исключением одной трактовки Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«От собутыльника в парке до индивидуального предпринимателя»

Оформляли мигрантов через ООО «Градстрой» и ИП «Николаев». Стоит отметить, что ИП «Николаев» было оформлено буквально за сутки. По версии следствия, Анатолий Буги в марте 2023 года в парке встретил Николаева. Мужчина, согласно допросу, ждал там своих собутыльников.

«К нему подошел Анатолий и начал беседовать о жизни, предложил оформить ИП и получать пассивный доход, заверил, что это все легально. Предложил заплатить 2 тысячи рублей сразу и потом процент дохода от прибыли. Николаев согласился и поехал с ним оформлять ИП в налоговую. Никаких документов Николаев при себе не оставил, все отдал Буги. После этого, по словам Николаева, Анатолия Буги он видел пару раз, когда тот приезжал в парк и просил подписать бумаги», – сообщил государственный обвинитель.

Никаких процентов от дохода, по словам из допроса Николаева, он не получил. После дополнительного подписания бумаг Буги исчез из его жизни. О постановке мигрантов на учет ничего не знал.

С ООО «Градстрой» история похожая, другой свидетель – Гимадиев на допросе рассказал, что в 2023 году приехал в миграционный центр и познакомился там с неким Джасуром, мужчиной с густой черной бородой возрастом 30-35 лет. Джасур предложил ему работу – стоять в очереди и подавать документы иностранных граждан за 1,5 тысячи рублей в день.

«Он взял мою копию паспорта, чтобы оформить на меня доверенность "Градстроя". По условиям я должен был подавать документы не больше чем на 5 иностранцев в день. По 300 рублей за каждого, итого получается 1,5 тысячи рублей. Джасур убедил меня, что это все по закону. Мы обменялись номерами телефонов, но Джасур обычно сам со мной связывался, так как постоянно менял номера телефонов. Никаких отношений с "Градстроем" у меня не было. О Буги никогда не слышал, не знаком», – рассказывал Гимадиев.

По версии следствия, с 2022 по 2024 год Буги подыскивал иностранных граждан для незаконной постановки на миграционный учет за сумму в размере от 3 до 5 тысяч рублей Фото: © «Татар-информ»

«Отпустите из-под домашнего ареста, меня ждут саженцы»

Другие свидетели, в числе которых сотрудники миграционной службы, в допросах указывали, что Анатолия Буги видели и запомнили. А все потому, что мужчина был очень словоохотлив и постоянно рассказывал про свои саженцы. Одна из женщин также отметила его болтливость, но запомнила, потому что он всегда приходил с полным пакетом документов.

После оглашения обвинения Анатолий Буги сообщил, что полностью признает вину, за исключением одной трактовки.

«Я не согласен с тем, что подрывал безопасность государства, я не хотел этого», – сказал он.

Его адвокат Алла Масленникова уточнила, что мужчина полностью признает вину и факты не отрицает, но не согласен с одной формулировкой.

«Он не желал подрыва безопасности государства и поэтому искренне не может с этим смириться», – сказала она.

После этого суд поставил вопрос о продлении домашнего ареста Анатолию Буги, так как он истекает уже завтра. Подсудимый и адвокат настаивали на том, что домашний арест можно заменить на запрет определенных действий, причина та же – подсудимого ждут саженцы.

«Он порядочный человек, человек труда. Сейчас наступает весна, он очень сильно переживает о своих саженцах. Ему надо выехать в питомники в Лаишево, я думаю, что изменение меры пресечения на запрет определенных действий было бы гуманным и позволило ему заниматься своим делом», – сказала адвокат.

Несмотря на это, суд продлил Анатолию Буги домашний арест на два месяца. Перед тем как уйти в совещательную комнату, судья с иронией отметил: «Ну да, саженцы – это серьезно».