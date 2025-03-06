Суд вынес приговор казанцам, которые обманули исполком на 7 млн

Советский суд Казани вынес приговор Дмитрию Ионову, Илье Карееву и Ренату Вагапову по делу о мошенничестве и подделке документов. Суд признал их виновными в махинациях с земельными участками на 7 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Илью Кареева признать виновным и назначить наказание в виде пяти лет и восьми месяцев в колонии общего режима, Дмитрия Ионова приговорить к пяти годам и десяти месяцам в колонии общего режима, Ренату Вагапову назначить три года и восемь месяцев в колонии общего режима», – сказал судья.

По нескольким статьям для каждого суд не назначил наказания, так как истекли сроки давности.

Напомним, в 2017 году Дмитрий Ионов и Илья Кареев решили незаконно выкупить права собственности на самый «вкусный» земельный участок на территории Лаишевского района. Так, «предприниматели» подделали решение совета местного самоуправления и через фиктивные документы переоформили права собственности в свою пользу.

По одной из схем, они обманом взяли у своего знакомого ксерокопию паспорта его матери и по ней подделали документы для оформления земельного участка в деревне Малые Кабаны. Площадь у него отнюдь не скромная – 3300 квадратных метров. Эти 33 сотки на тот момент стоили 5,5 млн рублей. К слову, женщина не знала ни о какой сделке на свое имя.

«Цена земельных участков, по мнению подсудимых, явно завышена, так как эксперт при подсчете ущерба учитывал соседние кадастровые участки. Оформленные подсудимыми участки были сельхозназначения, а эксперт не учитывал овраги и кладбища на них, он как будто делал подсчет и давал оценку, не выезжая на место», – пытались оправдать своих подзащитных их адвокаты.

По версии следствия, роли между злоумышленниками были четко распределены. Ионов искал «жертву», брал у нее документы под различными предлогами и переоформлял участки. После делал липовое решение совета местного самоуправления, чтобы земельный участок на документах «находился у человека» в личном пользовании. Чтобы скрыть махинации с документами, Ионов подкладывал поддельное решение в папку к настоящим.

Дело оставалось за малым – передать оформленные документы на регистрацию участка. В это время Кареев занимался постановкой участка на кадастровый учет, регистрировал права собственности на подставное лицо и через него же продавал землю местным жителям по рыночной цене. Так в 2018 году Ионов и Кареев продали этот участок через интернет за 3,5 млн.

В 2020 году, уже находясь в Казани, Кареев, Ионов и вступивший с ними в долю Вагапов обманули еще одного знакомого, получив у него копии паспортов местных жителей. По старой схеме они вновь оформили несколько участков и даже успели их продать. Общая сумма ущерба исполнительному комитету превысила 7 млн рублей.