Суд выслушал последнее слово экс-главы отдела полиции «Горки»

Сегодня бывший начальник отдела полиции «Горки» Рафаэль Габбазов выступил с последним словом в Приволжском районном суде Казани.

Фото: © Дмитрий Шатров / ИА «Татар-информ»

Он сказал, что несколько допросов свидетелей приукрашены и далеки от реальности. Габбазов считает, что следователь Самигуллин не обращал внимания на нарушения при проведении допросов.

«Изложенные события и обстоятельства в протоколе допроса искажены и не соответствуют достоверности», — пояснил суду бывший начальник отдела полиции «Горки».

Фото: © Дмитрий Шатров / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, в 2017 году Габбазов потребовал за покровительство у владельца кафе «Восточная кухня» Каримжанова миллион рублей. Перед этим он неоднократно устраивал незаконные проверки в этом заведении. Рафаэля Габбазова обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

Его задержали в 2019 году. Во время ареста экс-полицейский частично признал свою вину, это позволило суду отпустить его под домашний арест.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Однако в июне 2021 года Габбазов все-таки оказался в СИЗО. Сотрудники УФСИН зафиксировали, что обвиняемый выходил на прогулку в неположенное время. Кроме того, во время похода в больницу он встретил своего знакомого по службе, между ними произошел конфликт.

Тогда Приволжский суд постановил изменить меру пресечения Габбазова на более жесткую. Обвиняемый и его адвокат пытались оспорить это решение в Верховном суде РТ, однако потерпели поражение. На время суда экс-полицейский остался под стражей.

Фото: © Дмитрий Шатров / ИА «Татар-информ»

Вместе с Габбазовым обвиняемым по делу проходит Хайдар Гарифуллин. Ему вменяют статью о покушении на взяточничество.