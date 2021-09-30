Свидетель по делу о взятке экс-главе ОП «Горки» не узнал свои подписи в протоколе допроса

Приволжский суд Казани сегодня допросил подчиненных бывшего руководителя ОП «Горки», которого подозревают в вымогательстве у казанского бизнесмена миллиона рублей. Какова версия свидетелей – в репортаже ИА «Татар-информ».

Начало процесса задержалось почти на час из-за того, что обвиняемого никак не могли доставить в суд

Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

Начало процесса задержалось почти на час из-за того, что обвиняемого никак не могли доставить в суд. Экс-главу ОП «Горки» Рафаэля Габбазова обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Сейчас он находится в СИЗО – в июне ему заменили домашний арест на содержание под стражей.

Вместе с Габбазовым обвиняемым по делу проходит Хайдар Гарифуллин. Ему вменяют статью о покушении на взяточничество. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В чем обвиняют Габбазова и Гарифуллина?

Рафаэль Габбазов был задержан в 2019 году по подозрению в превышении должностных полномочий и покушении на получение взятки. В МВД Татарстана была создана комиссия для выяснения обстоятельств задержания полицейского.

По версии следствия, на протяжении 2017 года Габбазов неоднократно устраивал незаконные проверки в кафе «Восточная кухня». Поводом для обыска зачастую становился «анонимный» звонок о нарушении общественного порядка.

Экс-главу ОП «Горки» Рафаэля Габбазова обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности Фото: ИА «Татар-информ»

Из материалов дела, спустя некоторое время Габбазов потребовал у владельца кафе Абдурахмонжона Каримжанова миллион рублей. С таким предложением к бизнесмену обратился Хайдар Гарифуллин – за эту сумму глава ОП «Горки» обещал прекратить проверки. Кроме того, он предложил свое покровительство.

Во время ареста экс-полицейский частично признал свою вину, это позволило суду отпустить его под домашний арест.

Однако спустя два года Габбазов все-таки оказался в СИЗО. Сотрудники УФСИН зафиксировали, что обвиняемый выходил на прогулку в неположенное время. Кроме того, во время похода в больницу он встретил своего знакомого по службе, между ними произошел конфликт.

Тогда Приволжский суд постановил изменить меру пресечения Габбазова на более жесткую. Обвиняемый и его адвокат пытались оспорить это решение в Верховном суде РТ, однако потерпели поражение. На время суда экс-полицейский остается под стражей.

«Я сомневаюсь, что в протоколах допроса стоят мои подписи»

Сегодня суд допросил троих свидетелей – двое из них оказались бывшими подчиненными Габбазова. Первым за трибуну вышел экс-оперуполномоченный ОП «Горки» Айдар Мифтахов. Он сразу заявил, что не участвовал в обысках в кафе «Восточная кухня».

«В тот момент я вообще не слышал про обыски в кафе. Вроде бы был в отпуске», – коротко объяснил свидетель.

Сегодня суд допросил троих свидетелей – двое из них оказались бывшими подчиненными Габбазова Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

Затем прокурор неожиданно поинтересовался, что за помещение находилось рядом с кабинетом Мифтахова. Тот объяснил, что соседняя дверь вела в туалет, однако доступа к нему у полицейских не было. Как выяснится позже, следствие полагает, что именно там хранились изъятые во время незаконного обыска в кафе вещи.

Допросив свидетеля, прокурор ходатайствовал об оглашении показаний, данных им ранее. Из них выяснилось, что однажды Мифтахов все же видел дверь в туалет открытой. В тот момент в нем находился участковый.

«Можно ли предъявить свидетелю протокол допроса? Чтобы он посмотрел, стоят ли там его подписи», – внезапно заявил адвокат.

Просмотрев материалы дела, Мифтахов уверил суд, что в них стоят его подписи. Тогда к судье обратился сам Габбазов – он попросил свидетеля внимательнее приглядеться к документам. Прокурор еще раз подошел к свидетелю с документами.

«Если присмотреться, то они отличаются. Но почерк мой. Три последние у меня вызывают сомнения – никогда я так не ставлю подпись, непохоже», – неожиданно заявил свидетель следователю.

Фото: © Гузель Хусаинова / ИА «Татар-информ»

Получив ответ на вопрос, судья попросил пригласить следующего свидетеля. В зал вошла участковый ОП «Горки» Зульфия Шайкиева. Она рассказала, что кафе «Восточная кухня» пользовалось среди работников отдела дурной славой – якобы там происходили стычки и драки.

«На совещаниях, бывало, обсуждали это кафе. Я знала про обыск и изъятие алкоголя, но про вымогательства слышала только после ареста Габбазова. Но кроме этого, обсуждали другие проблемные бары», – поделилась свидетель.

После этого прокурор вновь озвучил показания, которые женщина давала во время следствия. Она рассказывала, что Габбазов нередко критиковал сотрудников за то, что те не находили нарушений в «Восточной кухне». Однако сегодня свидетель заявила, что не могла такого сказать.

«Я была в шоке, когда произошел арест. При мне вы не давали указания ущемлять права владельца кафе. К Габбазову как к начальнику я относилась хорошо, он был строг и справедлив. Нормальный, хороший начальник», – подытожила женщина.

Опережая ходатайство адвоката, судья попросил показать Шайкиевой подписи в протоколах. Женщина подтвердила, что в бумагах расписывалась она.

На следующем заседании планируется продолжить допрос свидетелей.