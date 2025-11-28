Суд вынес приговор челнинцу, который жестоко расправился с приятелем в подвале

В Набережных Челнах суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который зверски расправился с приятелем в подвале дома на улице Шамиля Усманова.

«Татар-информ» рассказывал, что инцидент произошел 8 февраля прошлого года. Андрей Волков выпивал с приятелем в подвале дома и в какой-то момент ему приглянулся его телефон. Когда его друг отвлекся, Волков прикарманил мобильник.

Пьянка приятелей продолжалась, пока в какой-то момент Волков не решил, что ему необходимо стрясти с друга 20 тысяч рублей. В результате Волков сломал берцовые кости обеих ног своему приятелю. Гвоздодером и газовым ключом Волков бил приятеля по голове, груди, рукам и ногам.

В том же подвале он нашел нож и отрезал другу мочку левого уха. Далее в ход пошли пассатижи – он надрезал мочку правого уха приятелю и оторвал ее. Кипятком он облил голову, тело, шею, ноги и половые органы пострадавшего. Мужчина не выдержал мучений и в результате полученных травм скончался.

Суд приговорил челнинца к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на год и 5 месяцев.