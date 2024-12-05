«Сломал ноги, чтобы не смог сбежать»: суд выслушал, как челнинец в подвале пытал приятеля

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело о жестоком убийстве жителя Набережных Челнов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дело о жестоком убийстве жителя Набережных Челнов начал рассматривать Верховный суд Татарстана. Встреча, которая начиналась как дружеская гулянка, закончилась тем, что один из мужчин расправился с другим, причем не просто убил, а зверски запытал его до смерти. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.

Подвал не лучшее место для вечеринок с друзьями

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело Андрея Волкова об убийстве жителя Набережных Челнов. Инвалида первой группы обвиняют в краже, вымогательстве и убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений.

В суде 46-летний Волков вел себя спокойно, до начала заседания поинтересовался у адвоката, почему в зале стоит камера и будут ли про него снимать фильм. Потом заявил, что не хотел бы в этом участвовать, и до конца процесса сидел тихо.

Государственные обвинители по этому делу – старшие прокуроры отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Динара Зареева и Элина Ильясова. Недавно именно они добились сурового наказания для поджигательницы дома в Саитово, которая погубила в пожаре всю свою семью, включая мужа, брата, мать и четверых детей.

Государственные обвинители по этому делу – старшие прокуроры отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Татарстана Динара Зареева и Элина Ильясова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Самое мелкое преступление Волкова – кража телефона, с нее и началась злополучная пьянка 8 февраля этого года. В подвале одного из домов на улице Усманова в Набережных Челнах Андрей Волков выпивал с приятелем. В какой-то момент ему приглянулся его телефон, который, как выяснилось позже, стоил меньше 3 тысяч рублей. Когда его друг отвлекся, Волков прикарманил мобильник, а потом как ни в чем не бывало продолжил застолье, которое закончилось зверством.

Как выяснилось, Андрей Волков ранее уже был неоднократно судим за кражи, 5 марта этого года Челнинский суд приговорил его к году условно с испытательным сроком на один год.

«Сломал ноги и облил половые органы кипятком»

По версии следствия, пьянка приятелей в подвале продолжалась, пока в какой-то момент Андрей Волков не решил, что ему необходимо стрясти с друга 20 тысяч рублей. Поначалу друг отказывался отдать ему деньги, но тогда в ход пошли гвоздодер и газовый ключ.

В результате за 20 тысяч рублей Волков сломал берцовые кости обеих ног своему приятелю, чтобы тот не смог от него убежать. Криков мужчины из подвала слышно не было. Гвоздодером и газовым ключом Волков бил приятеля по голове, груди, рукам и ногам.

Андрея Волкова обвиняют в краже, вымогательстве и убийстве с особой жестокостью из корыстных побуждений Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Опасающийся дальнейшего насилия пострадавший, не имея возможности скрыться, согласился отдать деньги. Далее, в период времени с двух часов ночи до половины четвертого утра, Волков продолжил мучения», – сказал государственный обвинитель.

Андрей Волков, осознавая беспомощность своего приятеля, в том же подвале нашел нож и отрезал ему мочку левого уха. Через какое-то время в ход пошли пассатижи – он надрезал мочку правого уха приятелю и оторвал ее.

Но и этого Волкову показалось мало, он нашел электрический чайник, вскипятил его. Кипятком он облил голову, тело, шею, ноги и половые органы пострадавшего. Мужчина не выдержал мучений и в результате полученных травм скончался. Стоит отметить, что на перечисление всех травм у государственного обвинителя ушло немало времени: на теле погибшего обнаружили рваные раны, у него были переломы различных костей, ожоги, кровоподтеки и прочее. Тело через несколько дней нашли сантехники.

Андрей Волков, выслушав обвинение, сказал, что признает вину только в убийстве, а телефон он выиграл в карты. На следующем заседании суд выслушает свидетелей.