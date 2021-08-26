Суд в Москве оштрафовал зарубежные социальные сети на 36 млн рублей

Мировой суд Москвы оштрафовал социальные сети Twitter и Facebook на 17 и 15 млн рублей за отказ от локализации данных россиян на территории РФ. Та же мера наказания коснулась и мессенджера WhatsApp, оштрафованного на 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ („Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных“), в отношении WhatsApp LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе суда.

Twitter и Facebook в феврале 2020 года уже были оштрафованы на 4 млн рублей за отказ от требования перенести серверы с данными российских пользователей в РФ.

В конце мая 2021 года Роскомнадзор официально обязал иностранные сервисы локализовать базы данных, назначив крайним сроком 1 июля.

По данным ведомства, около 600 представительств зарубежных организаций в России уже локализовали данные россиян.