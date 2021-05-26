Роскомнадзор потребовал от соцсетей локализовать персональные данные россиян

Социальные сети — Facebook, Twitter и другие — должны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля. Об этом сегодня заявил заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер на итоговом заседании коллегии ведомства, передает ТАСС.

Закон о защите персональных данных запрещает российским и иностранным компаниям хранить личную информацию россиян за пределами РФ. Требование о локализации применяется к тем иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России.

За невыполнение этого условия компаниям грозит штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.

