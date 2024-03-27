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Суд в Москве арестовал замруководителя ФТС России Елену Ягодкину
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя ФТС России Елену Ягодкину по делу о должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Ягодкина пробудет под арестом до 26 мая.
Ранее мы сообщали, что Елене Ягодкиной предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в период с 2018-го по 2019 год она обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний.
Эти компании использовали марки, чтобы продавать контрафактное спиртное, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1 миллиарда рублей.
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