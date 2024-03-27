Суд в Москве арестовал замруководителя ФТС России Елену Ягодкину

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя ФТС России Елену Ягодкину по делу о должностных преступлениях, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Ягодкина пробудет под арестом до 26 мая.

Ранее мы сообщали, что Елене Ягодкиной предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в период с 2018-го по 2019 год она обеспечила выдачу и незаконное продление срока исполнения обязательств по акцизным маркам в интересах двух компаний.

Эти компании использовали марки, чтобы продавать контрафактное спиртное, что повлекло неуплату налогов на сумму более 1 миллиарда рублей.