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Замглавы ФТС России Елене Ягодкиной грозит до 10 лет колонии
Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
По данным агентства, Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.
Известно, что чиновницу задержали в служебном кабинете сразу после совещания в ФТС.
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