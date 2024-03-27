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Происшествия 27 марта 2024 16:25

Замглавы ФТС России Елене Ягодкиной грозит до 10 лет колонии

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Басманный суд Москвы получил ходатайство следствия о заключении под стражу замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Елены Ягодкиной по делу о должностных преступлениях, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Ягодкиной вменяют превышение должностных полномочий, которое повлекло тяжкие последствия.

Известно, что чиновницу задержали в служебном кабинете сразу после совещания в ФТС.

#таможня
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