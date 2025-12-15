Суд в Казани вынес приговор владельцу компании «7 озер» по делу о мошенничестве

Приволжский суд Казани вынес приговор по делу владельца компании «7 озер» Аделя Гильманова, предпринимателя Марата Сахапова и владельца ООО «Капиталметпром» Азата Нугманова.

Гильманова осудили за мошенничество в особо крупном размере, Сахапова — за покушение на дачу взятки, а Нугманова — за мошенничество в особо крупном размере и хранение наркотиков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Суд признал Гильманова и Нугманова виновными и назначил наказание: Гильманову — полтора года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей, Нугманову — 2,5 года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей.

Сахапова суд освободил от уголовной ответственности в связи с раскаянием, так как он явился с повинной.

Ранее «Татар-информ» сообщал, по версии следствия, Гильманов и Нугманов предложили Сахапову помощь в урегулировании вопросов с Федеральной налоговой службой. Все произошло в 2020 году, когда Сахапов решил оказать поддержку своему родственнику Гараеву, владевшему компанией «Гаравто». В отношении фирмы должна была проводиться проверка налоговыми органами. В этот период Нугманов и Гильманов пообещали Сахапову свою помощь.

Всего Сахапов передал им 38 млн рублей. Когда понял, что его обманули, он обратился в правоохранительные органы с повинной.