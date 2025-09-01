В Казани стартовал процесс по делу о крупном мошенничестве владельца «7 озер»

В Приволжском суде Казани стартовал процесс по делу владельца компании «7 озер» Аделя Гильманова, предпринимателя Марата Сахапова и владельца ООО «Капиталметпром» Азата Нугманова.

Гильманова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, Сахапова – в покушении на дачу взятки, а Нугманова – в мошенничестве в особо крупном и хранении наркотиков.

По версии следствия, Гильманов и Нугманов предложили Сахапову решить вопрос с налоговыми органами, а также помочь избежать проверок и снизить возможные претензии налоговиков до минимума.

Гильманов и Нугманов обещали, что с помощью взятки «решат все проблемы». Всего Сахапов передал им примерно 38 млн рублей. Когда же понял, что его обманули, сперва потребовал возврата денег, а позже пришел с явкой с повинной.

Эпизод с наркотиками появился в процессе расследования дела, когда у Нугманова проводились обыски. Правоохранительные органы обнаружили у него таблетки, содержащие амфетамин.