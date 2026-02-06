Суд в Казани продлил арест экс-главе следственного отдела СУ СКР Закирову

В Казани продлили меру пресечения экс-главе следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Эдуарду Закирову и его подчиненному Евгению Скрипникову. Они будут находиться в СИЗО до 12 мая, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Кировского райсуда Казани.

Напомним, что, по версии следствия, Закиров незаконно возбудил несколько уголовных дел, одно из которых поручил Скрипникову и курировал. Дело было возбуждено в отношении местного предпринимателя, который якобы не отдавал долг другому бизнесмену.

Закирова поймали с поличным при получении крупной взятки от бизнесмена. Это стало основанием для проверки, в ходе которой у экс-следователя обнаружили элитное имущество на 400 млн рублей.