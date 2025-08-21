Экс-глава отдела СК в Казани Закиров: «Мне избрали самую тяжкую меру пресечения»

Приволжский суд Казани, не успев начать судебное следствие, передал дело экс-главы СУ СКР по Приволжскому району в Верховный суд Татарстана, чтобы возможные дружеские отношения с судьями законному ходу судебного разбирательства не помешали. Сам обвиняемый в превышении полномочий Эдуард Закиров с этим категорически не согласен.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«За годы работы у обвиняемых сложились дружеские отношения с судьями Приволжского суда Казани»

Сегодня Приволжский суд Казани продлил меру пресечения бывшему главе следственного отдела СУ СКР по Приволжскому району Эдуарду Закирову и его экс-подчиненному следователю Евгению Скрипникову. Оба обвиняются в превышении полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной личной заинтересованности.

Процесс начался с выяснения личности подсудимых. У 40-летнего Эдуарда Закирова высшее образование, он женат, у него двое детей. Как он пояснил в суде, не работает, потому что уже вышел на пенсию. Ранее не судим. Евгению Скрипникову 34 года, он уроженец Благовещенска, также имеет высшее образование и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Заседание началось с неожиданного ходатайства прокурора Татарстана Альберта Суяргулова – на заседании он не присутствовал, передал его в письменном виде. В нем глава прокуратуры РТ попросил Приволжский суд направить дело в Верховный суд республики для изменения территориальной подсудности.

Суяргулов указал, что за годы работы у Закирова и Скрипникова сложились дружеские отношения с судьями Приволжского суда Казани, что может помешать рассмотрению дела. Первым высказать мнение о ходатайстве дали Эдуарду Закирову.

«Оснований для удовлетворения ходатайства я не вижу и не понимаю, с чем это связано. Там сказано о том, что у меня дружеские отношения с Приволжским судом, но это неправда. Нужно рассматривать дело по существу, а в Приволжском суде я был всего один раз, этот – второй», – сказал он.

В свою очередь, Скрипников также заявил суду, что бывал в Приволжском суде исключительно по работе и ни о каких дружеских отношениях с судьями речи быть не может.

После этого суд дал высказаться адвокатам. Стоит отметить, что интересы Закирова представляют три адвоката – Эдуард Гайнуллин, Айрат Уразманов и Тамара Цаболова. Интересы Скрипникова – Марат Махмутов.

«Прокурор подал ходатайство, дабы поставить под сомнение объективность и беспристрастность Приволжского суда Казани. Он указывает прошлое место работы Закирова и Скрипникова в Следкоме. Сторона защиты считает, что изменение территориальной подсудности является исключительной мерой – прокурор Суяргулов был обязан обосновать свое ходатайство, предоставить конкретные факты связей Закирова и Скрипникова с судьями. Защита считает, что изменение подсудности нарушит права обвиняемых и не будет отвечать интересам судопроизводства, а также затянет процесс. Прошу ходатайство вернуть прокурору как необоснованное», – заявила Тамара Цаболова.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Гайнуллин, Уразманов и Махмутов согласились с коллегой и отметили, что ходатайство прокурора РТ носит оценочный характер.

«Непонятно тогда, как другие дела, расследованные в районном отделе СК, рассматривались в Приволжском суде, если руководитель этого отдела находится в дружеских отношениях с судьями, как на то указывает прокурор республики. Тогда все подобные уголовные дела необходимо изымать из Приволжского суда и отдавать в другие районные суды города», – отметил Эдуард Гайнуллин.

«Уголовное дело строится на предположениях и домыслах»

Гособвинитель поддержала ходатайство Альберта Суяргулова и заявила новое – о продлении срока содержания Закирова и Скрипникова в СИЗО. Адвокаты выступили против и попросили назначить им домашний арест или запрет определенных действий.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Следствие по уголовному делу окончено, я получил обвинительное заключение. Мне предъявляют то, что мой следователь – Скрипников – возбудил уголовное дело, где имеются признаки гражданско-правовых отношений. А я все это якобы контролировал. Из-за того, что было возбуждено уголовное дело, оно расследовалось, и меня заключили под стражу. Ранее на назначении меры пресечения было сказано, что моя вина якобы подтверждается показаниями двух свидетелей, но в списке вызова в суд этих свидетелей вообще нет. Уголовное дело строится на предположениях и домыслах», – сказал суду обвиняемый Эдуард Закиров.

Закиров отметил, что все свидетели – сотрудники правоохранительных органов, повлиять на них на свободе он, по собственному признанию, никак не сможет.

«Мне избрали самую тяжкую меру пресечения. На начальном этапе обвинение говорило, что будет куча коррупционных эпизодов в отношении меня, но я ознакомился с материалами дела, в них сказано, что истребовали на проверку все уголовные дела Приволжского района и все вернули обратно, так как ничего не нашли. Есть рапорт сотрудника ФСБ, который говорит, что нет никаких дополнительных незаконных действий Закирова», – дополнил Закиров.

Напомним, по версии следствия, экс-глава следственного отдела незаконно возбудил несколько уголовных дел, одно из которых поручил Скрипникову и курировал его. Дело было возбуждено в отношении одного из предпринимателей, который якобы не отдавал долг другому бизнесмену.

На этапе ареста «Татар-информ» рассказывал, что Закирова поймали на крупной взятке от местного бизнесмена. Во время проверки у него обнаружили элитное имущество на 400 млн рублей. Среди собственности: три дома, две квартиры, три парковочных места, Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee. Однако во время избрания меры пресечения Эдуард Закиров заявил, что указанное в СМИ имущество принадлежит его отцу – состоятельному человеку, на которого, по его словам, работают более трехсот человек. О существовании третьего частного дома, по его словам, он также не был осведомлен. В марте прошлого года Эдуарда Закирова отстранили от работы, материалы проверки передали главе СК Александру Бастрыкину.

Сегодня суд постановил оставить Скрипникова и Закирова в СИЗО еще на три месяца, до 12 января. Дело решено направить в Верховный суд РТ для изменения территориальной подсудности.