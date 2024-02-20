«Звездочница» Finiko Лилия Нуриева в суде: «Обвинение понятно – вину полностью признаю»

Вахитовский суд Казани медленно, но верно подбирается к приговору по делу «звездочницы» Finiko Лилии Нуриевой. Ее дело о мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступной организации суд рассматривает в особом порядке. Это значит, что Нуриева признала вину и сотрудничала со следствием.

Сегодня помощник прокурора Вахитовского района Рамиль Галеев закончил читать обвинение Нуриевой. Суммарно на это ушло два заседания и около пяти часов. Стоит отметить, что количество потерпевших от деятельности Finiko в деле — 161 человек и около 206 млн рублей причиненного ущерба.

По версии следствия, талант в сетевом маркетинге у Нуриевой разглядели создатели Finiko, в числе которых был и Кирилл Доронин. Они искали опытных людей для рекламы своего проекта – так Нуриева и попала в мир криптовалют и «выгодных» инвестиций.

В проекте Лилия Нуриева достигла высот и получила «звезду». По версии следствия, она успешно занималась продвижением и распространением проекта. Следствие уверено, она заранее знала о том, что обогатиться в Finiko никто из вкладчиков не сможет, а также обещала им нереальные ежедневные проценты прибыли. Все делалось лишь для привлечения внимания.

«Я согласна с обвинением, оно мне понятно. Вину признаю», – сказала Лилия Нуриева.

На заседании помощник прокурора Вахитовского района подтвердил, что Нуриева заключила досудебное соглашение и дала показания против верхушки Finiko, в том числе Кирилла Доронина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Вахитовский суд отправил в СИЗО Лилию Нуриеву. Также как и двум другим «звездочникам» организации – Ильгизу Шакирову и Дине Габдуллиной – ей было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Тогда суд посчитал доводы следствия обоснованными и отправил Нуриеву в СИЗО до 28 сентября.

Чуть позже адвокат Нуриевой сообщил «Татар-информу», что она и сама потеряла 643 тысячи долларов, вложившись в Finiko. По его словам, девушка продала свой дом, участок и автомобиль. Полученные деньги она вложила в финансовую организацию. Более того, 8 августа она сама подала заявление в полицию на Кирилла Доронина, а 6 сентября вновь обратилась к полицейским за помощью с тем же вопросом.