Суд в Казани отправил под домашний арест руководителя сервисного отдела «Флота РТ»
Советский суд Казани арестовал руководителя сервисного отдела «Флота Республики Татарстан» Ахмета Хазиева за посредничество во взятках.
По версии следствия, взятки передавались мая по октябрь 2025-го года предпринимателями, занимающимися фотографированием и питанием пассажиров. За возможность работать на речных судах у бизнесменов требовали денежное вознаграждение. Общий ущерб по делу составил чуть меньше 1,5 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Советский суд Казани отправил под домашний арест на два месяца сотрудников «Флота РТ», а именно – зама гендиректора по экономике и финансам АО «Флот Республики Татарстан» Лилию Гайзетдинову и заместителя гендиректора судоходной компании Алмаза Абдрахманова. Оба сегодня признали вину.