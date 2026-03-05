Суд в Казани отправил под домашний арест руководителя сервисного отдела «Флота РТ»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Советский суд Казани арестовал руководителя сервисного отдела «Флота Республики Татарстан» Ахмета Хазиева за посредничество во взятках.

По версии следствия, взятки передавались мая по октябрь 2025-го года предпринимателями, занимающимися фотографированием и питанием пассажиров. За возможность работать на речных судах у бизнесменов требовали денежное вознаграждение. Общий ущерб по делу составил чуть меньше 1,5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Советский суд Казани отправил под домашний арест на два месяца сотрудников «Флота РТ», а именно – зама гендиректора по экономике и финансам АО «Флот Республики Татарстан» Лилию Гайзетдинову и заместителя гендиректора судоходной компании Алмаза Абдрахманова. Оба сегодня признали вину.