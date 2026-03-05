news_header_top
Происшествия 5 марта 2026 10:26

В Казани суд арестовал сотрудников «Флота Республики Татарстан» за взятки

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Советский суд Казани за взятки отправил под домашний арест на два месяца сотрудников «Флота РТ», а именно – заместителя гендиректора по экономике и финансам Лилию Гайзетдинову и заместителя гендиректора судоходной компании Алмаза Абдрахманова. Оба сегодня признали вину.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, к сотрудникам судоходной компании обращались предприниматели, занимающиеся фотографированием и питанием пассажиров. За возможность работать на речных судах у предпринимателей требовали денежное вознаграждение.

