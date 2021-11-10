Суд в Казани арестовал директора стройфирмы после гибели подростка во время рытья траншеи

Приволжский районный суд Казани арестовал Рустама Исламова - директора стройфирмы «Ирбис». Накануне его задержали по делу о гибели подростка во время рытья траншеи в коттеджном поселке «Брайт Парк».

Мужчину подозревают в том, что он не обеспечил технику безопасности во время производства работ. Трагедия произошла 4 ноября, когда экскаватор рыл траншею. В какой-то момент обрушился грунт, в результате чего погибли стоявшие на краю траншеи 21-летний рабочий и 14-летний подросток.

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Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть двух и более лиц». Свою вину Рустам Исламов не признал. Обвинения ему пока не предъявлены.

Сегодня следствие обратилось в суд с ходатайством отправить подозреваемого в СИЗО, однако суд решил избрать более мягкую меру пресечения. На два месяца Исламова отправили под домашний арест.

Напомним, что о задержании директора стройфирмы по делу о гибели подростка во время рытья траншеи стало известно сегодня утром.

Во время допроса глава фирмы не признал свою причастность к преступлению и представил следователям документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника. Эти документы имеют признаки фальсификации, что стало поводом для обращения следствия в суд.

