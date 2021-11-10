По делу о гибели подростка во время рытья траншеи в РТ задержан директор стройфирмы

После гибели рабочего и 14-летнего подростка во время рытья траншеи в коттеджном поселке «Брайт Парк» следователи задержали директора строительной компании «Ирбис».

Напомним, инцидент произошел 4 ноября: при рытье траншеи обрушился грунт, в результате чего стоявшие на краю траншеи рабочий и подросток погибли. По версии следствия, причиной трагедии стало неисполнение директором субподрядной организации «Ирбис» требований безопасности. При этом субподрядчик не имел соответствующего ордера на производство земляных работ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее смерть двух и более лиц». Во время допроса глава фирмы не признал свою причастность к преступлению и представил следователям документы о переложении своих обязанностей на другого сотрудника. Эти документы имеют признаки фальсификации.

Следствие обратилось в суд, чтобы избрать меру пресечения директору стройфирмы. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.