Суд в Челнах готовится избрать меру пресечения владелице фирмы «Мир» Елене Собиной

Суд в Набережных Челнах готовится избрать меру пресечения владелице фирмы «Мир» Елене Собиной, которую задержали после пожара под Елабугой.

Собина – дочь бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина, ее задержали после пожара, который произошел в животноводческом комплексе. Также задержан гендиректор фирмы «Мир» Владимир Чайка.

«Татар-информ» рассказывал, что 24 декабря ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих.

В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.