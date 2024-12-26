news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 26 декабря 2024 11:03

Суд в Челнах готовится избрать меру пресечения владелице фирмы «Мир» Елене Собиной

Скопировать ссылку
Суд в Челнах готовится избрать меру пресечения владелице фирмы «Мир» Елене Собиной

Суд в Набережных Челнах готовится избрать меру пресечения владелице фирмы «Мир» Елене Собиной, которую задержали после пожара под Елабугой.

Собина – дочь бывшего министра сельского хозяйства Удмуртии Николая Собина, ее задержали после пожара, который произошел в животноводческом комплексе. Также задержан гендиректор фирмы «Мир» Владимир Чайка.

«Татар-информ» рассказывал, что 24 декабря ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих.

В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100