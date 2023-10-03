Суд увеличил компенсацию за участок, изымаемый под Вознесенский тракт, на 8 млн рублей

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Комитет земельных и имущественных отношений Казани подал иск в суд к Управлению строительной механизации (УСМ) «Волга» с требованием прекратить его право аренды на земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. метров на улице А. Кутуя в Казани и изъять его для муниципальных нужд.

Эта земля понадобилась городским властям под строительство автомобильной дороги Вознесенский тракт. Речь идет об участке от улицы Гвардейская до проспекта Победы в Советском районе Казани, который относится ко второй очереди. Город, который некогда предоставил упомянутый участок коммерческой компании под строительство производственной базы, предложил ей 18,8 млн рублей компенсации.

Бюро технической инвентаризации РТ включило в эту сумму рыночную стоимость права аренды земельного участка, убытки, связанные с потерей объектов недвижимости на нем и затраты на госпошлину за регистрацию права собственности, стоимость услуг риелтора и убытки, связанные с перебазированием имущества.

Управление строительной механизации с этой суммой не согласилось. Оно просило установить размер возмещения по результатам судебной экспертизы. Региональный центр профессиональной оценки и экспертизы, которому поручил экспертизу Арбитражный суд РТ, назначил большую сумму возмещения за изымаемую землю, а именно 26,9 млн рублей.

При этом стоимость недвижимости, расположенной на земельном участке в 9,9 млн рублей экспертная организация не учла в связи с тем, что возмещению она не подлежит. Договор аренды предусматривал, что участок предоставляется для производственной базы без права капитальной застройки. Кроме того, из числа объектов недвижимости были исключены ворота, забор и асфальтное покрытие. Несмотря на то, что согласно судебному решению, размер компенсации вырос на 8 млн рублей, компания-арендатор с ним не согласилась и подала апелляционную жалобу.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, что дорожное движение по первому участку Вознесенского тракта в Казани — от улицы Гвардейская до проспекта Победы — откроется в октябре этого года. Об этом доложил мэру Казани Ильсуру Метшину заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«На полке генерального плана эта дорога находилась более 50 лет. Примечательна она тем, что на всем ее протяжении нет светофоров. То есть доехать из центра до М7 можно за 15-20 минут», — подчеркнул Метшин. Всего на первый этап направлено 13,7 млрд рублей. Длина первого участка составляет 3,8 километра. Вдоль шестиполосной магистрали построено три подземных перехода, установлено 470 опор освещения и высажено около 6 тыс. деревьев.

Также вдоль дороги проложили велодорожки, ливневки и тротуары, а для скоростного движения по магистрали возведены два тоннеля на пересечении Вознесенского тракта с улицей Гвардейской и с проспектом Победы. Кроме того, с городской дорожной сетью новую магистраль связывают дополнительные съезды и местные проезды общей протяженностью 4,2 километра.