Суд продлил арест владельцу компании-строителя татарстанского участка М-12 Миннуллину

Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения Айрату Миннуллину, бенефициару «Волгадорстроя» — одной из крупнейших фирм Татарстана. Его обвиняют в мошенничестве и растрате. По версии следствия, Миннуллин похитил 2,5 млрд рублей при строительстве татарстанского участка трассы М12.

Ранее Вахитовский суд Казани отправил Айрата Миннуллина в СИЗО. Вчера по ходатайству следователя суд продлил эту меру пресечения еще на два месяца. То есть Миннуллин останется в СИЗО до 6 марта. Свою вину в преступлении он не признает.

Напомним, что, по версии следствия, Айрат Миннуллин похитил аванс, выплаченный за строительство отрезка трассы М12. Деньги были перечислены им на счет субподрядчика, а после этого были похищены. Следователи уверены, что Айрат Миннуллин присвоил 2 миллиарда 425 миллионов рублей.

Также его обвиняют в растрате. По версии следствия, при строительстве трассы М12 «Волгадорстрой» растратил 3,6 миллиона и 2,99 миллиона, полученные в качестве ассигнований из Фонда национального благосостояния.