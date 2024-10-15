Суд продлил арест организатору пансионата в Щербаково и племяннице умершей в нем женщины

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Советский суд Казани оставил в СИЗО племянницу умершей пенсионерки в пансионате в Щербаково Ирину Белозерову и организатора скандального частного пансионата 40-летнюю Чулпан Мифтахову.



Следователь попросил продлить арест, потому что, по его словам, женщины могут предупредить сообщников или помешать следствию.



«Необходимо провести множество экспертиз, допросить еще не менее 40 свидетелей. Мифтаховой и Белозеровой необходимо продлить меру пресечения на 3 месяца, до 19 января», – сказал следователь.

Несмотря на возражения адвокатов, судья продлил меру пресечения обеим.



Напомним, в начале сентября в Казани не смолкал шум вокруг пансионата для пожилых и инвалидов в Щербаково, где умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева, которая владела имуществом на сто миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию обратилась ее внучка с заявлением о похищении средств у ее умершей бабушки.



Историю начали распутывать, и полицейские вышли на частный пансионат для пожилых. Оперативники нагрянули в заведение и увидели, что в одной из комнат, рядом с живыми стариками, лежало тело умершего постояльца. Пожилых людей, на момент визита полицейских их в пансионате было 22 человека, развезли по больницам и оказали необходимую медицинскую помощь.



Сам пансионат прокуратура закрыла из-за множественных нарушений.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В начале сентября организатора пансионата Чулпан Мифтахову суд арестовал по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Советский суд отправил ее на время следствия в СИЗО. В суде она говорила, что пожилых полуживыми привозили в ее пансионат безответственные родственники, которые не хотели за ними ухаживать.



По версии следствия, обманула свою пожилую родственницу и нажилась на ней ее племянница – Ирина Белозерова.



«Белозерова и Мифтахова, а также неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, злоупотребили доверием Канашевой и принудили ее к подписанию доверенности. После чего завладели ее имуществом на сто миллионов рублей: жилым домом, квартирой, нежилыми помещениями. Кроме этого, неустановленные лица предоставили суду справку о том, что Канашева здорова и никаких заболеваний у нее не выявлено», – рассказывал следователь суду.