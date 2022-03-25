Суд продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии

Приволжский районный суд Казани продлил арест Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в гимназии №175. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

21 марта следствие ходатайствовало о продлении срока нахождения в СИЗО. В итоге суд оставил Галявиева в СИЗО, где он пробудет до 11 мая.

Напомним, что Ильназа Галявиева признали вменяемым. 11 мая прошлого года обвиняемый ворвался в казанскую гимназию и устроил стрельбу – погибли девять человек.

В декабре прошлого года Галявиеву было предъявлено окончательное обвинение. Потерпевшими по делу проходят 600 человек.