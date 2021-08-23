Суд продлил арест экс-начальнику ОП «Сафиуллина», обвиняемому во взятках на 20 млн рублей

Алина Файзрахманова

Сегодня Приволжский суд Казани продлил арест обвиняемым по делу о взятках на 20 млн рублей. На скамье подсудимых экс-начальник казанского отдела полиции «Сафиуллина» Алексей Ершов и его бывший заместитель Ильназ Ситдиков.

Во время сегодняшнего заседания подсудимые держались уверенно, на вопросы судьи по служебной привычке отвечали как по уставу: «Так точно». А вот разговаривать с журналистами наотрез отказались, заявив, что позиция защиты станет ясна во время следствия.

фото: Алина Файзрахманова

Адвокат Ершова и вовсе попытался удалить представителей СМИ из зала заседания. Он обратился к суду с ходатайством о рассмотрении дела в закрытом режиме, якобы освещение дела в прессе может негативно сказаться как на обвиняемых, так и на их семьях.

«На скамье подсудимых находятся два бывших сотрудника полиции, которые длительное время работали в правоохранительных органах, в связи с исполнением профессиональных обязанностей которых, многие люди оказались в местах лишения свободы, и так или иначе могли затаить злобу на подсудимых», – объяснил свое требование адвокат.

Гособвинение ходатайство не поддержало, судья в исполнении требования защиты отказал. Дело будет рассматриваться в открытом режиме.

фото: Алина Файзрахманова

Следующей с ходатайствами выступила сторона обвинения. Старший помощник прокурора Приволжского района Казани Гузель Ишмуратова обратилась к суду с просьбой продлить срок ареста подсудимых, который истекает уже в конце августа.

Ершов, который сейчас находится в СИЗО, попросил суд смягчить меру пресечения и сменить ее на домашний арест. Защитник Ситдикова, попросил суд избрать своему подзащитному меру пресечения без ограничения свободы и выпустить его из-под домашнего ареста.

Судья в смягчении меры пресечения отказал обоим подсудимым, срок ареста был продлен еще на два месяца – до 30 октября Ершов пробудет в СИЗО, а Ситдиков – под домашним арестом.

фото: Алина Файзрахманова

Предполагалось, что на сегодняшнем слушании будет зачитано гособвинение, однако во время заседания выяснилось, что адвокат Ситдикова не был своевременно извещен о предстоящем слушании. Несмотря на это, адвокаты и их подзащитные заявили готовность продолжить процесс.

«Не вижу причин откладывать заседание, адвокат, хоть и не был уведомлен письменно, был в курсе даты. Я время у суда отнимать не буду, тут ничего уже не поменяется», – заявил Ершов.

Тем не менее, судья, посовещавшись, решил отложить заседание. Следующее слушание состоится только в конце сентября, поскольку адвокат Ситдикова уходит в отпуск.

фото: Алина Файзрахманова

Напомним, что по версии следствия, Ершов и Ситдиков, будучи руководителями отдела полиции, «крышевали» нелегальный бизнес участников ОПГ, за что получали значительные «откаты».

Кроме того, Ершову предъявлено обвинение в четырех эпизодах взяток в период с 2005 по 2015 годы на общую сумму более 20 млн рублей, его бывшему заму – в посредничестве по двум взяткам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-главу отдела полиции Алексея Ершова и его бывшего заместителя Ильназа Ситдикова подозревают в получении взяток.

В отделе полиции «Сафиуллина» прошли обыски, был задержан бывший заместитель начальника отдела Ильназ Ситдиков. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Вопросы у следствия появились и к начальнику ОП Ершову, который сразу после обыска скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали 31 октября на даче в Царицыно.

Судебное слушание по делу началось сегодня.