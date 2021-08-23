В Казани стартовал суд по делу о взятках экс-начальника ОП «Сафиуллина» на 20 млн рублей

Сегодня в Приволжском суде Казани стартовал процесс по резонансному делу о взятках на 20 млн рублей. На скамье подсудимых экс-начальник казанского отдела полиции «Сафиуллина» Алексей Ершов и его бывший заместитель Ильназ Ситдиков.

По версии следствия, сотрудники отдела полиции под руководством Ершова и Ситдикова «крышевали» нелегальный бизнес, созданный участниками ОПГ – платные стоянки во дворах домов и ряд торговых точек. В обмен за свое «покровительство» Ершов и Ситдиков получали процент от прибыли нелегального бизнеса.

Кроме того, Ершову предъявлено обвинение в четырех эпизодах взяток в период с 2005 по 2020 годы на общую сумму более 20 млн рублей, его бывшему заму – в посредничестве по двум взяткам. Своей вины Ершов не признал.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экс-главу отдела полиции Алексея Ершова и его бывшего заместителя Ильназа Ситдикова подозревают в получении взяток.

8 октября прошлого года в отделе полиции «Сафиуллина» прошли обыски, был задержан теперь уже бывший заместитель начальника отдела Ильназ Ситдиков. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Вопросы у следствия появились и к Ершову, который на тот момент был начальником ОП. Однако сразу после обыска он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск.

Его задержали 31 октября на даче в Царицыно.