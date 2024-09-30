Суд продлил арест бывшего главы КирМоса Сергея Миронова

Вахитовский суд Казани продлил до 15 декабря арест экс-главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова.

«Татар-информ» рассказывал, что Вахитовский суд Казани арестовал 41-летнего Сергея Миронова на два месяца по делу о мошенничестве в крупном размере, превышении и в злоупотреблении полномочиями.



Напомним, по решению Верховного суда РТ в марте 2024 года Миронов покинул пост главы администрации Кировского и Московского районов Казани.

Верховный суд РТ рассматривает в закрытом режиме еще один иск прокуратуры, касающийся имущества Миронова на 308 млн рублей, которое он оформил на своих родственников.