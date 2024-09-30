Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Суд продлил арест бывшего главы КирМоса Сергея Миронова
Вахитовский суд Казани продлил до 15 декабря арест экс-главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова.
«Татар-информ» рассказывал, что Вахитовский суд Казани арестовал 41-летнего Сергея Миронова на два месяца по делу о мошенничестве в крупном размере, превышении и в злоупотреблении полномочиями.
Напомним, по решению Верховного суда РТ в марте 2024 года Миронов покинул пост главы администрации Кировского и Московского районов Казани.
Верховный суд РТ рассматривает в закрытом режиме еще один иск прокуратуры, касающийся имущества Миронова на 308 млн рублей, которое он оформил на своих родственников.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников