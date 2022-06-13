Суд присудил девушке Азмуна четверть доходов футболиста на содержание дочери

Игрок немецкого «Байера» и бывший нападающий «Рубина» Сердар Азмун будет выплачивать алименты своей бывшей девушке Алие из Казани на содержание их общей дочери. Такое решение вынес Приморский районный суд Санкт-Петербурга.

Бывшего нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который на данный момент выступает за леверкузенский «Байер», обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов для дочери от девушки Алии из Казани.

Ранее адвокат девушки заявил, что дело против Сердара Азмуна возвращено в суд после неявки футболиста на экспертизу по установлению отцовства.

Напомним, что осенью 2021 года девушка обратилась в суд, чтобы взыскать 25 процентов доходов Сердара Азмуна в пользу их общего ребенка.

Сердар Азмун приехал в Россию в 2013-м году, начав выступления в казанском «Рубине». С 2015 по 2017-й год он провел в «Ростове» на правах аренды, а потом вновь вернулся в татарстанский клуб, где и познакомился с Алией.

В 2019-м году Азмун перешел в питерский «Зенит», где забил 52 гола в 79-ти матчах.