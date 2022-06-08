Дело Азмуна вернули в суд: экс-форвард «Рубина» не явился на экспертизу по отцовству

Адвокат бывшей подруги форварда леверкузенского «Байера» заявил, что дело против Сердара Азмуна возвращено в суд после неявки футболиста на экспертизу по установлению отцовства.

Напомним, девушка из Казани по имени Алия требует от Азмуна выплат алиментов. Она познакомилась с иранским футболистом в 2018-м году, когда нападающий выступал за «Рубин». Сообщалось, что Азмун бросил девушку, когда узнал о ее беременности.

«Ситуация развивается достаточно быстро. Думаю, мы уже вышли на финальную стадию судебного процесса. Дело вернулось после назначенной судом экспертизы, на которую ответчик Сердар Азмун ни разу не явился.

Там было назначено две даты забора биоматериала, но он так и не пришел. Соответственно сейчас дело вернулось с экспертного учреждения в суд. Далее судья назначила дату судебного заседания, которое может стать решающим. Может быть, судья даже выйдет на вынесение решения», — приводит слова адвоката Андрея Дмитриева «Спорт-Экспресс».