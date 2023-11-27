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Суд приговорил журналистку Баязитову к пяти годам колонии за вымогательство
Басманный суд приговорил к 5 годам колонии журналистку Александру Баязитову, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к 4,5 годам по делу о вымогательстве, сообщает РИА Новости.
Ранее мы рассказывали, что прокурор попросил приговорить администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и Ольгу Архарову к 14 и 13 годам колонии общего режима соответственно.
По версии следствия, в 2022 году Баязитова и Архарова требовали крупные суммы у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следствие утверждало, что фигурантки выдвинули требование перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации о нем. Обеих арестовали 10 августа 2022 года, с тех пор они находились в СИЗО.
«Баязитова и Архарова признаны виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова — они просили у бизнесмена деньги за "блок на негатив" в публикациях», — указано в публикации.
Отмечается, что это первое судебное разбирательство о «блоках» в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме.
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