Прокурор запросил 14 лет журналистке Баязитовой по делу о вымогательстве

Прокурор попросил приговорить администраторов Telegram-канала «Адские бабки» Александру Баязитову и Ольгу Архарову к 14 и 13 годам колонии общего режима соответственно. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Архаровой Елена Федулова.

«Только что прокурор в судебном заседании запросил 14 лет для Баязитовой и 13 лет лишения свободы для Архаровой. У меня нет слов», — сказала она.

Отмечается, что процесс в Басманном суде Москвы проходит в закрытом режиме.

По версии следствия, в 2022 году Баязитова и Архарова требовали крупные суммы у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. Следствие утверждает, что фигурантки выдвинули требование перевести 1,2 млн рублей за блокировку негативной информации о нем. Обеих арестовали 10 августа 2022 года, с тех пор они находятся в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Баязитовой и Архаровой грозит до 15 лет лишения свободы.