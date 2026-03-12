Суд приговорил исполнителей теракта в «Крокусе» к пожизненному заключению

Военный суд приговорил к пожизненным срокам четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», передает ТАСС.

«Признать виновными Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду и назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы», – огласил решение судья.

Кроме того, пожизненные сроки получили 11 подельников, которые снабжали террористов деньгами и оружием, продали им машину. Еще четверо сообщников получили сроки от 19 лет и 11 месяцев до 22,5 лет. Также им назначили штрафы от 800 тысяч до 2,7 млн рублей.

Исполнители теракта в «Крокусе» – члены запрещенной в РФ террористической группировки «Вилаят Хорасан»* и их пособники.

Подготовка к теракту в «Крокусе» шла несколько месяцев, некоторые террористы прибыли в Россию из-за рубежа, где они проходили первоначальную подготовку. Остальные находились в России, они искали средства и орудия для теракта, пояснили в СК.

Кроме того, некоторые фигуранты «осуществляли переделку огнестрельного оружия и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его членам террористической организации». Оружие привезли в Каспийск, а перед терактом – в столичный регион.

В результате теракта в «Крокусе» погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести. Общий ущерб от нападения составил порядка 6 млрд руб.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка