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Суд приговорил экс-директора холдинга Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии
Суд приговорил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев приговорены к 7 годам, передает ТАСС.
Отмечается, что суд проходил в закрытом от слушателей и СМИ режиме по просьбе потерпевшего.
В свою очередь сама Ксения Собчак назвала приговор по делу ее бывших сотрудников несправедливым и несоразмерным. В своем телеграм-канале она заявила, что выполнила «все договоренности» для смягчения приговора.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следствия, фигуранты требовали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова деньги за удаление поста с порочащей информацией в телеграм-канале «Тушите свет».
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