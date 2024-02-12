Суд приговорил экс-директора холдинга Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии

Суд приговорил коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам колонии за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и Тимур Бигаев приговорены к 7 годам, передает ТАСС.

Отмечается, что суд проходил в закрытом от слушателей и СМИ режиме по просьбе потерпевшего.

В свою очередь сама Ксения Собчак назвала приговор по делу ее бывших сотрудников несправедливым и несоразмерным. В своем телеграм-канале она заявила, что выполнила «все договоренности» для смягчения приговора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по версии следствия, фигуранты требовали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова деньги за удаление поста с порочащей информацией в телеграм-канале «Тушите свет».