Суд приговорил экс-борца с коррупцией из РТ к 10 годам строгого режима
Вахитовский суд Казани сегодня поставил точку в деле экс-руководителя отдела УЭБ и ПК МВД РТ Рустема Нариманова. Его обвиняют в мошенничестве на пять миллионов рублей, а также в получении взятки в такой же сумме.
Напомним, по версии следствия, Нариманов создал липовый завод, затем сдал его в лизинг. Потом он организовал фиктивную поставку оборудования для бетонного завода в Златоусте. Поставщиком и получателем стали две казанские фирмы «Легион» и «Логистик». Изначально компании заключили договор с «Татлизингом» стоимостью 2,8 миллиона рублей, а затем они получили грант от Минэкономики еще на 2,2 миллиона рублей.
Все деньги они перевели на счет фирмы «Орион», совладельцем которой является Семен Емельянов, директор «Легиона». После перевода деньги похитили, перед этим обналичив. Сам Емельянов проходит по делу в качестве свидетеля. Затем, по версии следствия, Нариманов потребовал от «Легиона» еще 5 миллионов рублей взятки за покровительство при проведении проверок.
По эпизоду о взятке Нариманову вменяют получение имущества и средств за покровительство фирмам, где Емельянов был директором и учредителем («Легион», «Сириус», «Орион», «Спецтара» и «Логистик»). Эта взятка была получена машиной и квартирой, которые суммарно стоят около 5 миллионов, получил ее экс-борец с коррупцией от своего знакомого.
Суд приговорил Нариманова к 10 годам колонии строгого режима с лишением специального звания «подполковник» и права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Также его оштрафовали на 36 миллионов рублей. Приговор вступит в законную силу через 10 дней.