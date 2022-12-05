Суд приговорил экс-борца с коррупцией из РТ к 10 годам строгого режима

Вахитовский суд Казани сегодня поставил точку в деле экс-руководителя отдела УЭБ и ПК МВД РТ Рустема Нариманова. Его обвиняют в мошенничестве на пять миллионов рублей, а также в получении взятки в такой же сумме.

Напомним, по версии следствия, Нариманов создал липовый завод, затем сдал его в лизинг. Потом он организовал фиктивную поставку оборудования для бетонного завода в Златоусте. Поставщиком и получателем стали две казанские фирмы «Легион» и «Логистик». Изначально компании заключили договор с «Татлизингом» стоимостью 2,8 миллиона рублей, а затем они получили грант от Минэкономики еще на 2,2 миллиона рублей.

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Все деньги они перевели на счет фирмы «Орион», совладельцем которой является Семен Емельянов, директор «Легиона». После перевода деньги похитили, перед этим обналичив. Сам Емельянов проходит по делу в качестве свидетеля. Затем, по версии следствия, Нариманов потребовал от «Легиона» еще 5 миллионов рублей взятки за покровительство при проведении проверок.

По эпизоду о взятке Нариманову вменяют получение имущества и средств за покровительство фирмам, где Емельянов был директором и учредителем («Легион», «Сириус», «Орион», «Спецтара» и «Логистик»). Эта взятка была получена машиной и квартирой, которые суммарно стоят около 5 миллионов, получил ее экс-борец с коррупцией от своего знакомого.

Суд приговорил Нариманова к 10 годам колонии строгого режима с лишением специального звания «подполковник» и права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Также его оштрафовали на 36 миллионов рублей. Приговор вступит в законную силу через 10 дней.