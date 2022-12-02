Прокурор запросил 12 лет строгого режима для экс-борца с коррупцией по делу о взятках

В Вахитовском суде Казани прокурор по делу экс-борца с коррупцией Рустема Нариманова запросил для него наказание в виде 12 лет колонии строгого режима, с лишением специального звания «подполковник» и права занимать должности в правоохранительных органах на 5 лет, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Нариманов обвиняется в мошенничестве на пять миллионов рублей, а также в получении взятки в такой же сумме.

По версии следствия, Нариманов создал липовый завод и сдал его в лизинг, а затем организовал фиктивную поставку оборудования для предприятия в Златоусте. Поставщиком и получателем стали казанские фирмы «Легион» и «Логистик». Сначала компании заключили договор с «Татлизингом» стоимостью 2,8 млн рублей, а затем они получили грант от Минэкономики еще на 2,2 млн рублей.

Все деньги перевели на счет фирмы «Орион», совладельцем которой является Семен Емельянов, директор «Легиона». После перевода деньги обналичили и похитили. Примечательно, что сам Емельянов проходит по делу в качестве свидетеля. Затем, по версии следствия, Нариманов потребовал от «Легиона» еще 5 млн рублей взятки за покровительство при проведении проверок.

На следующем заседании подсудимому вынесут приговор.