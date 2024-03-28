Суд приговорил Азата Мифтахова* к четырем годам колонии по делу об оправдании терроризма

В Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге приговорили аспиранта-математика МГУ Азата Мифтахова* к четырем годам колонии строгого режима с отбытием первых двух с половиной лет в тюрьме по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщила адвокат осужденного Светлана Сидоркина.

В свою очередь гособвинение просило назначить три года лишения свободы.

«Татар-информ» сообщал, что в 2019 году Мифтахов* и еще пятеро студентов механико-математического факультета МГУ, которые являлись членами анархистской организации, были задержаны по подозрению в изготовлении взрывного устройства.

В сентябре 2023 года Мифтахов* был задержан на выходе из колонии после отбытия срока за хулиганство. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Речь идет об одобрении Мифтаховым теракта, совершенного в здании УФСБ России по Архангельской области в октябре 2018 года.

Отметим также, что в августе прошлого года Азата Мифтахова* и казанца Сергея Новикова*, являющегося участником запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»**, внесли в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в список террористов и экстремистов

** Запрещенная в России террористическая организация