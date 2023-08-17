Двоих татарстанцев внесли в перечень террористов и экстремистов

Два жителя Татарстана были внесены в перечень террористов и экстремистов. Соответствующие данные появились на официальном сайте Росфинмониторинга.

В список попал осужденный аспирант МГУ из Нижнекамска Азат Мифтахов и подозреваемый в подготовке нападения на танковое училище Сергей Новиков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2019 году Мифтахов и еще пятеро студентов механико-математического факультета МГУ, которые являлись членами анархистской организации, были задержаны по подозрению в изготовлении взрывного устройства.

Участника запрещенной в РФ террористической организации «Легион «Свобода России»* казанца Новикова арестовали 20 июля 2023 года по подозрению в подготовке терактов на военных объектах республики Татарстан. Суд отправил его под стражу на два месяца, до 18 сентября 2023 года.

* Запрещенная в России террористическая организация.