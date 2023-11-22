Суд приговорил «ангарского маньяка» еще к 10 годам колонии

Осужденный за 83 убийства Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», получил еще 10 лет колонии по новому делу, сообщает прокуратура Иркутской области.

Напомним, по первому делу, которое рассматривали в 2015 году, Попкова признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких повреждений еще двум женщинам.

После того, как ему вынесли приговор, Попков признался в убийстве еще 59 женщин. В 2018 году суд приговорил его ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима. В июне 2021 года суд признал Попкова виновным в совершении убийства еще двух женщин.

Накануне судом доказана его причастность к совершению в 1997 году в поселке Жилкино Иркутска убийства 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара в Иркутске он убил 25-летнюю женщину, а в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска – 31-летнюю женщину. В двух случаях маньяк задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения.

С учетом мнения обвинителя суд приговорил Попкова к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.