«Ангарского маньяка» будут судить за убийство еще трех женщин

Ранее судимого за 80 убийств бывшего ангарского миллиционера Михаила Попкова обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом в Telegram-канале сообщила Иркутская областная прокуратура.

Обвинение по статье об убийстве двух и более лиц было предъявлено ранее 59-летнему Михаилу Попкову, известному как «ангарский маньяк».

Напомним, Попкова осудили на два пожизненных срока. По первому делу, которое рассматривали в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких повреждений еще двум женщинам.

После того, как ему вынесли приговор, Попков признался в убийстве еще 59 женщин. В 2018 году суд приговорил его ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В июне 2021 года суд признал Попкова виновным в совершении убийства еще двух женщин. Сейчас «ангарский маньяк» отбывает наказание за 80 убийств.