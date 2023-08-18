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«Ангарского маньяка» будут судить за убийство еще трех женщин
Ранее судимого за 80 убийств бывшего ангарского миллиционера Михаила Попкова обвиняют в убийстве еще трех женщин. Об этом в Telegram-канале сообщила Иркутская областная прокуратура.
Обвинение по статье об убийстве двух и более лиц было предъявлено ранее 59-летнему Михаилу Попкову, известному как «ангарский маньяк».
Напомним, Попкова осудили на два пожизненных срока. По первому делу, которое рассматривали в 2015 году, его признали виновным в убийстве 22 женщин и причинении тяжких повреждений еще двум женщинам.
После того, как ему вынесли приговор, Попков признался в убийстве еще 59 женщин. В 2018 году суд приговорил его ко второму пожизненному сроку с отбыванием наказания в колонии особого режима.
В июне 2021 года суд признал Попкова виновным в совершении убийства еще двух женщин. Сейчас «ангарский маньяк» отбывает наказание за 80 убийств.
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